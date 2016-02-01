Ткачев: «Варианты трудоустройства были, включая Германию»

Новичок ЦСКА Сергей Ткачев детально рассказал о своем переходе в армейский клуб.

– Вы расторгали контракт с "Кубанью" через палату по разрешению споров. Что вообще происходило в "Кубани"?

– Не хочу говорить и вспоминать об этом. У меня остались только положительные воспоминания. Я хочу поблагодарить всех в "Кубани", сказать спасибо и клубу, и болельщикам. Ничего плохого не хочу говорить.

– Как я понимаю, вы из "Кубани" уходили в никуда?

– Да, именно так. Причем у меня была операция на пахе, а также надрыв задней. То есть я понимал, что разрываю контракт и еще "инвалид". Разрывая контракт, я очень сильно рисковал, но все, что не делается, все к лучшему (улыбается). Но во время отпуска я не отдыхал, а лечился-лечился…

Но варианты трудоустройства были, включая Германию. Я уже с супругой пообщался, что можно попробовать за границей поиграть, тем более как раз самый возраст для этого. Но в последние дни позвонили из ЦСКА, и я решил успокоиться с этой Германией. А чемоданы практически уже стояли.