Прошла жеребьевка «Кубка Легенд-2016»

В воскресенье прошла официальная жеребьевка "Кубка Легенд" 2016 года. Своих соперников по группе узнали сборные России, Германии, Франции, Италии, Португалии и Звезд футбола, которые уже 13 февраля выйдут на поле малой спортивной арены "Лужники", чтобы в восьмой раз определить победителя турнира, сообщает официальный сайт турнира.

На территории "Тойота центр Внуково" собралось большое количество болельщиков, которые наблюдали, а чаще даже фотографировали и снимали церемонию жеребьевки "Кубка Легенд -2016" года, которую проводил комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич.

Изначально было известно, что группы возглавят финалисты "Кубка Легенд" 2015 года: сборные России и Португалии, а судьба остальных команд была в руках лучшего футболиста России 2001 года Руслана Нигматуллина и футбольного джентльмена 2003 года Дмитрия Булыкина, которые и вытягивали заветные бумажки с названиями стран-участниц турнира.

Трио разбились следующим образом:

Группа "А": Португалия, Италия, Франция

Группа "Б": Россия, сборная Звезд, Германия

Дмитрий Булыкин: "Накал будет очень серьезный на этом турнире!"

"На самом деле жеребьевка хорошая. Команды Португалии и России, которые себя уже здесь проявляли, Франция добавилась, поэтому будет интересно сразиться, - прокомментировал Дмитрий Булыкин попадание своей команды в группу "Б", - Конечно, хотелось бы, чтобы было больше звезд футбола из стран-участниц, да и сборных хотелось бы тоже больше, чтобы "Кубок Легенд" вышел на еще более высокий уровень. Все игроки относятся к турниру очень серьезно. Никто не приедет на "Кубок Легенд", чтобы просто провести время перед трибунами. Все будут играть. Когда на поле профессиональные футболисты, то во время игры ты приобретаешь еще больший азарт. Накал будет очень серьезный на этом турнире. Продолжу ли я свою карьеру? Поиграем "Кубок Легенд", а потом будет видно. Пока нечего даже и говорить", - подвел итоги жеребьевки турнира Булыкин.

Руслан Нигматуллин: "Состав "Кубка Легенд" усилил бы любой чемпионат мира"

"Знаете, чем мне понравилась жеребьевка: всегда приятно сыграть со сборной России. Еще здорово, что команды не повторяются: мы не будем второй год подряд играть с Португалией и Италией, хотя было бы интересно с ними снова встретиться, но нам достались другие команды, новые. Сейчас мы сыграем с Германией, с Россией. В любом случае здорово, что такой футбольный праздник имеет место быть в нашей футбольной судьбе. Карьера уже закончилась, но всем нам, поверьте, очень интересно вспомнить былое, тряхнуть стариной, опять войти в спортивный режим.

Да, я тренирую в своей футбольной школе, но это другое. Можно быть рядом с футболом, держать мячик каждый день, но, знаете, есть такой соревновательный момент, азарт, адреналин, которого очень не хватает.

К тому же уровень турнира очень высокий. Конечно же, я видел состав участников этого года. Если посмотреть по именам, то все очень серьезно. Состав "Кубка Легенд" усилил бы любой чемпионат мира. Каждая команда, которая приезжает на этот турнир, это по большому счету "дрим тим". Команды собраны сплошь из всех знакомых и великих игроков, думаю, что болельщикам обязательно нужно постараться прийти на эти матчи, чтобы получить удовольствие", - прокомментировал Нигматуллин результат жеребьевки.