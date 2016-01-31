Завтра Черышев может стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Реала» Денис Черышев завтра может перейти в «Ливерпуль». На российского футболиста также претендуют несколько клубов АПЛ, однако «мерсисайдцы» лидируют в этой борьбе.

Отметим, что красные уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но тогдашний главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес принял решение не отпускать игрока в другую команду.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Черышев провел за «Реал» в Примере два матча.