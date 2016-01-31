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  • Жирков: «Попасть в такую сильную команду как «Зенит» всегда приятно»

Жирков: «Попасть в такую сильную команду как «Зенит» всегда приятно»

31 января 2016, 21:33
4

Новичок "Зенита" Юрий Жирков поделился небольшими подробностями своего перехода из "Динамо" в петербургский клуб. Также полузащитник рассказал, как в бытность игроком "Челси" привозил из России наставнику сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боашу, возглавлявшему в то время лондонский клуб, бутылку водки.

– Мне сообщили обо всем в последний момент, уже после игры, когда зашел в свой номер. Сказали: "Собирайся, едешь в Португалию". Воспринял то, что клубы договорились между собой и я окажусь в "Зените" раньше, чем было запланировано, нормально. Попасть в очень сильную команду всегда приятно. Тем более, здесь много знакомых, много футболистов сборной. И, конечно, Андре Виллаш-Боаш. Вы знаете, что я застал его еще в "Челси". Так что переход в "Зенит" – это очень хорошая новость.

– Тренер про вас кстати вспоминал еще когда только приехал в Петербург. Говорил, что вы ему подарили бутылку водки, которую он потом отвез в Португалию. Уже успели с ним это вспомнить?

– Да нет, мы приехали вчера поздно вечером, поэтому он просто рассказал о распорядке дня, пожелал удачи и мы отправились спать. А в Англии – конечно, каждый раз, когда я уезжал в Москву, все игроки и тренеры, и Анчеллотти, и другие, просили привезти какой-нибудь сувенир. А какой сувенир в России? Всем известно – это водка. Так что привозил, да.

– Первые минуты в "Зените" – как это было?

– Здесь много знакомых, это добавляет приятных эмоций. Пробежали сегодня через туннель. Хорошо, что в "Зените" не как в "Челси", где заставляют петь песни, туннель намного лучше. Так что в целом приняли хорошо.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Жирков Юрий Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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Asbjorn
1454266731
Если бы не лимит,так и играл бы в Динамо
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VVM1964
1454267341
ПРО ТЕБЯ ВСЕ ЯСНО , БАБЛО !!! ( АРГУМЕНТ - АНЖИ )
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slavа0508
1454270975
Что то давно не видел хорошей игры от Юры,думаю уже и не увидим ,хотя кто знает вдруг вспыхнет напоследок,,,,
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Aztec58
1454275763
Когда Анжи предложил больше - с радостью побежал в эту "такую сильную команду", ага.
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