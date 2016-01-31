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Анри призвал «МЮ» уволить ван Гаала и назначить Моуринью

31 января 2016, 13:21
10

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри считает, что руководству "Манчестер Юнайтед" нужно решиться на смену главного тренера.

"Клуб буквально кричит о своем желании добиться успеха, и Моуринью гарантирует это, не смотря на то что случилось с "Челси" в этом сезоне. Он по прежнему является фантастическим специалистом и "МЮ" должен действовать, потому что план с ван Гаалом попросту не работает.

Если "Манчестер Сити" удастся заполучить Пепа Гвардиолу, а Диего Симеоне или Хорхе Сампаоли придут в "Челси", что вполне возможно случится ближайшим летом, "МЮ" должен реагировать. Клуб нуждается в большей заботе, нежели есть сейчас", - заявил Анри.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Анри Тьерри Моуринью Жозе ван Гаал Луи
Комментарии (10)
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Parham
1454236270
Понимаю желание Анри!!! Будет кого по телику критиковать и шутки сочинять!!!
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Aztec58
1454237733
Разве гандболистам слово давали?
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Ramzes228
1454239689
анри как-то помню с моуринью повздорили...
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Igorello97
1454242560
МЮ незачем слушать бывшим конаниров.
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Вомбат
1454248293
Прекрасно Анри мотивирует игроков МЮ - из страха перед приходом Моуринью, он сейчас из кожи вон лезут. А значит, они обязательно отстоят Ван Гала. Хотя роль последнего кажется все более сомнительной, так как команда все время играет по-разному - как если бы тренер утратил контроль.
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ManUtd-Volgograd
1454250158
Не суйся в чужой огород!
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iiiiiws
1454257513
в рашу ежай тут неустойки по 8 лям дают
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iiiiiws
1454257677
а Моуринью если олень то согласится на м.ю.
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uskorovau
1454263554
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gigs84
1454314352
Дело говорит!
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