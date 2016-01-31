Анри призвал «МЮ» уволить ван Гаала и назначить Моуринью

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" Тьерри Анри считает, что руководству "Манчестер Юнайтед" нужно решиться на смену главного тренера.

"Клуб буквально кричит о своем желании добиться успеха, и Моуринью гарантирует это, не смотря на то что случилось с "Челси" в этом сезоне. Он по прежнему является фантастическим специалистом и "МЮ" должен действовать, потому что план с ван Гаалом попросту не работает.

Если "Манчестер Сити" удастся заполучить Пепа Гвардиолу, а Диего Симеоне или Хорхе Сампаоли придут в "Челси", что вполне возможно случится ближайшим летом, "МЮ" должен реагировать. Клуб нуждается в большей заботе, нежели есть сейчас", - заявил Анри.