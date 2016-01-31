Руни: «Ван Гаал предоставил нам больше свободы и вы увидели разницу»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после выездной победы в матче Кубка Англии над «Дерби» (3:1) отметил, что главный тренер «красных дьяволов» Луи ван Гаал стал предоставлять футболистам больше свободы на поле, что сказалось на результате.

«Тренер предоставил нам больше свободы на поле, и, думаю, что вы уже могли увидеть разницу. Мы наслаждались игрой, забив хорошие голы и полностью заслужили победу.Надеюсь, мы сможем также сыграть и во вторник против «Сток Сити», – сказал Руни.