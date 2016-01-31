Клопп: «Ливерпулю» не хватило удачи»

Главный тренер «Ливерпуля« Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Вест Хэма« (0:0).

«Мы были ближе к победе, но нам придется сыграть с «Вест Хэмом» еще раз. Наш соперник демонстрирует хорошую игру и неплохо выступает в чемпионате. Мы пытались победить, но нам не хватает удачи. Я доволен игрой своей команды. Не могу никого обвинять, все старались. Ничего еще не потеряно», – сказал Клопп.

Таким образом, команды ждет переигровка, которая пройдет на поле «Вест Хэма».