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Ихеначо в восторге от своей игры против «Астон Виллы»

30 января 2016, 20:40
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Нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо доволен своей игрой в матче Кубка Англии против "Астон Виллы" (4:0), в котором он отметился хет-триком.

"Я рад, что сумел забить три гола. Когда я забивал третий мяч, то выждал, пока вратарь покажет, куда будет падать и отправил мяч в ворота. Очень приятно сделать первый хет-трик в карьере. Надеюсь, что их будет много", - сказал Ихеаначо.

В нынешнем сезоне 19-летний Ихеначо провел за "Манчестер Сити" 18 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.

Источник: BBC
Англия. Кубок Англия Манчестер Сити Астон Вилла Ихеначо Келечи
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