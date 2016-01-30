Зидан: «Меня устраивает состав «Реала» и без Неймара»

Наставник "Реала" Зинедин Зидан отметил, что удовлетворен составом команды и его не интересует форвард "Барселоны" Неймар, чье имя в последнее время все чаще связывают с мадридским клубом.

"Я удовлетворен своим составом, в том числе и Каримом Бензема. Я вижу его работу, он в состоянии прибавить еще. Его игра просто феноменальна. Модрич также дает команде очень многое. Я стараюсь не озадачивать его лишний раз, он и сам в курсе, что нужно делать на поле.

"Реал" интересуется Неймаром? Мой состав насчитывает 26 человек, которыми я абсолютно доволен. Мне неинтересны эти слухи, хотя их обсуждение вполне нормально. Люди верят тому, чему хотят верить.

Трансферы? Конечно, летом подумаем над этим вопросом. Однако на данный момент я доволен своим составом", – сказал Зидан.