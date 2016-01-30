Ольссон поддержал Рондона

Защитник "Вест Бромвича" Йонас Ольссон выразил поддержку своему одноклубнику Хосе Соломону Рондону. По мнению шведского футболиста, форварду необходимо время для адаптации в АПЛ.

"Я по себе знаю, что когда приезжаешь в Англию из зарубежного чемпионата, необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться к этой лиге. Английский чемпионат очень отличается от любой другой лиги. Знаю, что он приехал из России, но откуда бы вы не приехали в АПЛ — это совсем другое.

Игрокам из-за рубежа обычно необходимо обосноваться в социальном плане и адаптироваться к футболу. Как правило, второй сезон получается лучше, независимо от первого", — сказал Ольссон в интервью Birmingham Mail.

После перехода в АПЛ Рондон сыграл 22 матча, в которых отметился четырьмя голами.