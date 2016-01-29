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    Ибрагимович подразнил фанатов «Аякса»

    Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович, ранее выступавший за "Аякс", допустил свое возвращение в голландский клуб в следующем сезоне.

    "Аякс" проводит розыгрыш футболки с именем Ибрагимовича и его автографом. Рассказывая об этом конкурсе, сам футболист с улыбкой заметил, что, возможно, он будет выступать в такой футболке в следующем сезоне.

    "Привет, фанаты "Аякса". Кто знает, может, эта футболка будет моей в следующем году. У вас есть шанс выиграть ее. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что "Аякс" выиграет множество трофеев – пусть даже и без меня", – сказал Ибрагимович.

    Источник: Twitter

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    29.01.2016 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 января 2016, 23:04

      Подразнил? Не заметил, блин.

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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 29 января 2016, 21:11

      Страх-то Божий!!!!

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