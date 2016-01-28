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    Ради перехода в «Реал» Левандовски отклонит предложения топ-клубов АПЛ

    Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски по окончании сезона планирует перебраться в "Реал", который заинтересован в услугах футболиста.

    Ради перехода в стан "сливочных" форвард может отклонить предложения "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси". Кроме того, если с "Реала" не будет снят запрет на трансферы, поляк останется в "Баварии" еще на год.

    Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне Левандовски провел за "Баварию" в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил 17 голов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    28.01.2016 16:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 5 февраля 2016, 16:41

      потому что его апл даже новички из чемпионшипа сожрут, и забьёт он голов 10 в лучшем случае. вот и ссытся, курва

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 29 января 2016, 01:30

      А что толку...запрет на трансферы имеется,а что через год будет хз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 28 января 2016, 23:10

      Идиот!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      DIMON425 28 января 2016, 20:21

      променял шило на мыло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 января 2016, 18:18

      реал есть реал.. свято место пусто не бывает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 28 января 2016, 17:02

      Что в Баварии совсем мало ему платят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Onlyreven 28 января 2016, 16:37

      Польская *люха

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Onlyreven 28 января 2016, 18:40

      по-польски КУРВА

      2
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