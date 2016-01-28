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    «Црвена Звезда» приобрела у «Мордовии» Ле Таллека и выкупила Дональда

    Полузащитник "Мордовии" Дамьен Ле Таллек, а также полузащитник саранской команды Митчелл Дональд продолжат карьеру в составе "Црвены Звезды". Об этом сообщает mondo.rs.

    Сумма трансфера Ле Таллека оценивается в 250 тысяч евро. По контракту француз будет получать от 200 до 400 тысяч евро в год.

    Что касается Дональда, то за переход голландского полузащитника сербский клуб заплатил 140 тысяч фунтов. Контракт с хавбеком рассчитан на 2,5 года. Отметим, что Дональд выступает за "Црвену Звезду" на правах аренды с лета прошлого года, и теперь сербы активировали опцию выкупа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2016 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 января 2016, 15:06

      За гроши! Молодцы!

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