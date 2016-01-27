Жирков: «Нет сомнений в том, что Хиддинк смог значительно улучшить атмосферу в «Челси»

Защитник московского "Динамо" Юрий Жирков, ранее выступавший за лондонский "Челси", выразил мнение, что с Гусом Хиддинком у руля команды синие смогут вернуться на вершину турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

"Я знаю Хиддинка, и у меня нет сомнений, что он смог значительно улучшить атмосферу в "Челси" и снять напряженность. Недавний провал синих связан с психологией. В прошлом сезоне "Челси" выиграл чемпионат, и это наложило отпечаток на нынешнюю кампанию. Когда ты завоевываешь титул, то защитить его, играя на высочайшем уровне, сложнее. Несмотря на текущие проблемы, думаю, Хиддинк выведет команду из кризиса и в следующем сезоне вернет ее на вершину турнирной таблицы.

Шансы "Челси" и "ПСЖ" в Лиге чемпионов равны. У обеих команд чудесные сбалансированные составы. Надеюсь, моя бывшая команда сумеет одержать победу", - сказал Жирков.