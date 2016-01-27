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    «Рома» объявила о переходе Эль-Шаарави

    Нападающий "Милана" Стефан Эль-Шаарави перешел в "Рому". 23-летний форвард будет защищать цвета римского клуба до конца текущего сезона на правах аренды.

    Сумма сделки составила 1,4 миллиона евро, при этом "волки" получили право первоочередного выкупа игрока за 13 миллионов евро, которое будет действовать до начала следующего сезона. Итальянец уже прошел медицинское обследование и будет выступать за свою новую команду под 22 номером.

    Напомним, что первую половину сезона Эль-Шаарави провел в "Монако", где в 24 матчах забил три мяча и отметился одной голевой передачей.

    Источник: ФК «Рома»

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    27.01.2016 00:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      TS74 30 января 2016, 12:55

      хотя Мила вечно делает так сейчас летом продаст его а потом опять будет возвращать тратя бабло

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      ...
      Рейтинг: +10

      TS74 > TS74 31 января 2016, 00:07

      вернее Милан

      0
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      Рейтинг: +10

      TS74 30 января 2016, 12:54

      жаль
      я думаю стоило проверить его в пару игр
      и отдать в аренду в клуб по слабее поиграл бы там и вернули бы

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