«Наполи» отказал «Вольфсбургу» в трансфере Габбиадини

"Вольфсбург" проявлял интерес к нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини.

Немецкий клуб рассчитывал приобрести форварда в зимнее трансферное окно и был готов заплатить за него порядка 25 миллионов евро. Впрочем, "Наполи" отказался продавать игрока, так как команда ведет борьбу за чемпионство.

24-летний Габбиадини выступает за "Наполи" с 2015 года, провел за клуб 45 матчей и забил 17 голов. Ориентировочная стоимость форварда составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.