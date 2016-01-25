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    Вязьмикин: «Выпивали по три-четыре бокала пива, и нынешнее поколение мало чем отличается»

    Экс-нападающий "Торпедо" Дмитрий Вязьмикин рассказал о буднях футболистов в 1990-е.

    "Поколение 90-х в России ничем не отличалось от куролесивших англичан. И сейчас не отличается: футболисты так же ходят по пабам и пьют пиво. Когда здоровье позволяет, почему не выпить? Сейчас бегаешь за ветеранов, пару бокалов — и все. А раньше три-четыре не сказывались на физическом состоянии. Мне довелось несколько раз быть на просмотрах за рубежом, и если ребята с тренером после тренировки заходили в бар при стадионе, выпивали по бокалу-два пива, общались, то это была нормальная ситуация. Единственное, что мы не можем вовремя остановиться. Но от этого и зависит твой профессионализм", - сказал Вязьмикин.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    25.01.2016 13:09
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