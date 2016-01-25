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    Карасев: «Основное, что от нас требуют в УЕФА - это защищать игроков»

    Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о критериях отбора для приглашения в элитную группу судей УЕФА.

    «Основное, что от нас требуют: защищать игроков. Все моменты с прыжками, с шипами, с нанесением травм должны караться очень жестко. Можно не увидеть пенальти, но если ты что-то с травмой пропускаешь или вместо красной ошибочно даешь желтую, то шансы пойти выше равны нулю.

    Также они смотрят, не боишься ли ты принимать непопулярные решения. Пример непопулярного решения: назначить пенальти на 92 минуте в условном матче «Спартак» – ЦСКА. То есть неважно, какая минута. Если пенальти был, его надо ставить независимо ни от чего.

    А когда Коллина пришел в УЕФА в 2010-м, стали много уделять внимания визуальному восприятию судьи: английский язык, рост, вес, на каждых сборах меряют процент жира. В общем, критерии – все это вкупе. Плюс удача», - рассказал Карасев.

    Напомним, что российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матчах Евро-2016.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.01.2016 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 января 2016, 12:22

      Карасев: «Основное, что от нас требуют в УЕФА - это свистеть в пользу цска и зенита»

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