«Ливерпуль» готов заплатить 20 миллионов за тер Штегена

"Ливерпуль", заинтересованный в приобретении голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, подготовил новое предложение для каталонского клуба. Теперь мерсисайдцы готовы расстаться с суммой в 20 миллионов евро ради покупки немца, что почти в два раза превышает предложенную ранее. Напомним, что сине-гранатовых не устроили 10,8 миллиона фунтов, которые красные были готовы заплатить изначально.

В текущем сезоне тер Штеген 21 раз не смог сохранить свои ворота в неприкосновенности в 15-ти поединках.