Моуринью написал письмо в «Манчестер Юнайтед»

Безработный португальский тренер Жозе Моуринью хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" и обратился к руководству клуба с письмом.

Сообщается, что Моуринью на шести листах изложил подробный план по работе с командой, а также заверил руководителей клуба в том, что готов полностью соответствовать принципам "Манчестер Юнайтед".

Напомним, представители Моуринью связались с манкунианцами вскоре после того, как португалец потерял работу в "Челси", однако его кандидатура встретила сопротивление некоторых руководителей "МЮ".