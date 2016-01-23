Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «МЮ» уступил «Саутгемптону», «Лестер» разгромил «Сток Сити» и другие результаты

    Во встречах 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" потерпел на своем поле минимальное поражение от "Саутгемптона", а один из лидеров "Лестер" разгромил "Сток Сити". В других поединках "Тоттенхэм" вырвал победу у "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" сыграл вничью с "Астон Виллой", "Уотфорд" победил "Ньюкасл", а "Сандерленд" разделил очки с "Борнмутом".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Остин, 87.

    Лестер Сити – Сток Сити – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дринкуотер, 42; 2:0 – Варди, 66; 3:0 – Уллоа, 87.

    Кристал Пэлас (Лондон) – Тоттенхэм (Лондон) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вертонген (автогол), 30; 1:1 – Кейн, 63; 1:2 – Алли, 84; 1:3 – Шадли, 90+5.

    Вест Бромвич – Астон Вилла (Бирмингем) – 0:0 (0:0)

    Уотфорд – Ньюкасл – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Игало, 46; 2:0 – Кэткарт, 58; 2:1 – Ласселлс, 71.

    Сандерленд – Борнмут – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Афобе, 13; 1:1 – ван Анхольт, 45+1.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2016 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 25 января 2016, 00:40

      потеха будет, когда Лестер станет чемпионом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Gukoyan755 23 января 2016, 21:10

      Гнать ван гала и по быстрее

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Gukoyan755 24 января 2016, 11:12

      Да может пусть почаще проигрывают - побыстрее Ван Гала заменят. С такими вложениями, с таким составом показывать такую игру и такие результаты! Это караул. Хотя раньше мне Ван Гал нравился, но давно очевидно, что с МЮ у него не сложилось.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11