Слуцкий: «Не думал, что ЦСКА будет иметь такое преимущество над «Сьоном»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче над "Сьоном" (4:0).

"В большей степени надо оценивать первый тайм. Во втором, особенно по его ходу, были сделаны большие перестановки, после которых сохранять игровую целостность было тяжело. Что касается первого тайма, то я удовлетворeн и качеством игры, и результатом. В какой-то степени результат неожиданный. На сборе был выполнен большой объeм работы, не думал, что в таком состоянии с командой хорошего уровня, которая готовится играть в плей-офф Лиги Европы, мы будем иметь такое большое преимущество. Как правило, матчи в состоянии утомления проходят при большом количестве невынужденных ошибок.

В каком состоянии травмированные? У нас будет окончательное совещание по всем травмированным с медицинским штабом и физиотерапевтами. У всех динамика положительная, плюс в четверг прилетает Василий Березуцкий. Не могу категорично утверждать, что все начнут тренироваться с первого дня, но в течение второго сбора игроки должны приступить к работе в общей группе. Вопрос лишь в том, когда и в каком объeме", - сказал Слуцкий.