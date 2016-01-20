Озбилиз обойдется «Бешикташу» в 2,5 миллиона

Армянский полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз, скорее всего, перейдет в "Бешикташ", сообщает NTV Spor.

Клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера не сообщается. Хавбек подпишет с турками контракт до лета 2020 года. Ранее сообщалось, что Озбилиз может перейти в "Легию".

25-летний Озбилиз выступает за "Спартак" с 2013 года, провел за клуб 38 матчей и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.