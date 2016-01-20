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    Петржела: «Аршавин объединял в себе тонкий ум, технику, скорость и дриблинг»

    Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела вспомнил в последнем интервью о своем бывшем подопечном Андрее Аршавине. Как заявил специалист, в свое время футболист его по-хорошему шокировал.

    - Знаете, где сейчас Аршавин?

    - В команде из нижней части таблицы, правильно?

    - Да, в "Кубани". Но пока там больше лечится, чем играет. Перенес операцию на паховых кольцах.

    - Если футболисту часто не позволяют выходить на поле именно травмы, значит, что-то упускается в подготовке. Человек просто не справляется с нагрузками.

    - Когда работали с ним, могли предположить, что он будет играть в лондонском "Арсенале"?

    - Конечно. Я уже тогда был уверен, что Андрею по силам играть в любом топовом европейском клубе. Он меня по-хорошему шокировал. Я до этого не видел, чтобы футболист объединял в себе столько сильных качеств – тонкий ум, технику, скорость, дриблинг.

    - Многие специалисты отмечают, что именно вы нашли оптимальную для него позицию на поле.

    - Это, кстати, оказалось не так и сложно. До меня Аршавин действовал на фланге или в центре полузащиты. Но там играть не хотел, особенно с краю. Андрюха сам сказал, что это место для Быстрова. Да и я видел, что там нужны более функциональные физически игроки. А для центра полузащиты Аршавину не хватало оборонительных навыков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.01.2016 11:31
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