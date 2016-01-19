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    Коллина: «Евро-2016 – хорошая возможность для внедрения системы определения взятия ворот»

    Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина считает, что чемпионат Европы 2016 года является подходящей возможностью для внедрения системы GLT, которая автоматически фиксирует взятие ворот.

    «Чемпионат Европы во Франции – хорошая возможность для того, чтобы внедрить систему GLT на крупном турнире», – заявил Коллина.

    Вопрос о применении этой технологии входит в повестку дня исполкома УЕФА, который состоится 21-22 января 2016 года. Предполагается, что в будущем GLT будет использована в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Источник: УЕФА

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    19.01.2016 20:00
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