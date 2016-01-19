Виллаш-Боаш удивлен увольнением Моуринью из «Челси»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением об отставке Жозе Моуринью из "Челси".

"Просто невероятно, что "Челси" уволил самого успешного тренера в своей истории. Впрочем, в этом клубе подобный подход применяется ко всем специалистам. Абрамович рано или поздно увольняет любого тренера, даже если он является лучшим. Тоже самое произошло со мной, Бенитесом, Анчелотти и другими", - сказал Виллаш-Боаш.

Напомним, что Моуриньо тренировал "Челси" с 2004 по 2007 годы, а также с 2013 года. Под его руководством лондонский клуб 3 раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, 3 раза Кубок Лиги, а также становился обладателем Суперкубка Англии.