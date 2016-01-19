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    Виллаш-Боаш удивлен увольнением Моуринью из «Челси»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением об отставке Жозе Моуринью из "Челси".

    "Просто невероятно, что "Челси" уволил самого успешного тренера в своей истории. Впрочем, в этом клубе подобный подход применяется ко всем специалистам. Абрамович рано или поздно увольняет любого тренера, даже если он является лучшим. Тоже самое произошло со мной, Бенитесом, Анчелотти и другими", - сказал Виллаш-Боаш.

    Напомним, что Моуриньо тренировал "Челси" с 2004 по 2007 годы, а также с 2013 года. Под его руководством лондонский клуб 3 раза становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, 3 раза Кубок Лиги, а также становился обладателем Суперкубка Англии.

    Источник: Guardian.com

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    19.01.2016 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      anacarp 20 января 2016, 09:30

      так и есть боаш прав полностью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 января 2016, 21:45

      Ну ты то точно не лучший тренер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 января 2016, 19:19

      плакса Андрейка)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 18:57

      Только сёдни узнал?

      3
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