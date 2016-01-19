Зидан призывает вернуть Бензема в сборную Франции

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что форвард его команды Карим Бензема должен вернуться в сборную Франции.

"Французская сборная не может позволить себе потерю такого футболиста, как Бензема. Стоит только посмотреть на его статистику, как все станет ясно. В "Реале" мне было бы очень сложно без такого игрока, как Карим. Он не только забивает голы, но и умеет находить взаимопонимание с любыми партнерами", - сказал Бензема.

Напомним, что Бензема был временно исключен из сборной Франции, так как является одним из подозреваемых в шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.