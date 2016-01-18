Дзагоев: «Мы идем на первом месте, все в наших руках и ногах»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев оценил турнирные перспективы команды на фоне полосы неудачных результатов в конце первой части сезона.

"У нас бывают такие периоды. Сезон начали хорошо, даже замечательно, шли с большим отрывом. Думал, что в итоге не настигнет нас такая полоса. Но она наступила, и не в самый подходящий момент. Мы все равно идем на первом месте, все в наших ногах и руках. Выигрываем матчи, особенно у ближайших конкурентов, и все будет хорошо", – сказал Дзагоев.

Также футболист прокомментировал отсутствие некоторых игроков.

"Еременко – ключевой игрок, его отсутствие, конечно, чувствовалось. Еще и Бибрас Натхо выпал на некоторое время, что тоже сыграло свою роль, плюс Вася Березуцкий. Скамейка у нас небольшая, и когда ключевые игроки выпадают, сразу становится сложно. Нужно подготовиться на сборах, а главное, чтобы все были здоровы. Форму мы наберем. Думаю, все будет в порядке".