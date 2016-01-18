Мутко: «Вопрос о переносе Кубка конфедераций-2017 не рассматривается»

Глава РФС Виталий Мутко развеял слухи о том, что ФИФА может лишить Санкт-Петербург права на проведение Кубка конфедераций-2017.

«Эта информация не соответствует действительности. Я только сейчас говорил с руководством города и обратил внимание на то, что выскочила такая информация. Это большой живой проект, не все бывает вовремя и в срок.

Вопрос о переносе турнира из Санкт-Петербурга не рассматривается. Есть вопросы по транспортной концепции и другим моментам. В ближайшее время я или руководство оргкомитета будем там», – сказал Мутко.