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    Санкт-Петербург может потерять право проведения Кубка конфедераций-2017

    Санкт-Петербургу могут не разрешить принять Кубок конфедераций-2017. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», в начале апреля на стадион на Крестовском острове должна прибыть инспекция ФИФА, которая и вынесет свой вердикт.

    «Существует серьезный риск срыва визита ФИФА, а в сочетании с проблемами по транспортной доступности — отсутствует мост, нет метро, парковки — может встать вопрос об исключении города из списка претендентов на проведение Кубка.

    Московские «Лужники» им, безусловно, больше нравятся. Это факт», – прокомментировали ситуацию в оргкомитете «Россия-2018».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 14:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:18

      Да не торопитесь, ребята, не будет ничего, ни Конфедераций, ни Мундиаля, а если и будет, то в Англии.

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 января 2016, 16:10

      Блеать, а не пора ли полтав ченко гнать??

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 января 2016, 15:00

      еще лет двадцать строить будут, потом ремонтировать начнут)))

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > REDWHITE_ 18 января 2016, 15:29

      XD

      0
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      Рейтинг: +429

      sold93 > REDWHITE_ 18 января 2016, 16:42

      стадион то может и успеют построить, а вот метро, мост и парковку еще 10 лет каждый будут делать

      -2
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