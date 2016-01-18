Санкт-Петербург может потерять право проведения Кубка конфедераций-2017

Санкт-Петербургу могут не разрешить принять Кубок конфедераций-2017. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», в начале апреля на стадион на Крестовском острове должна прибыть инспекция ФИФА, которая и вынесет свой вердикт.

«Существует серьезный риск срыва визита ФИФА, а в сочетании с проблемами по транспортной доступности — отсутствует мост, нет метро, парковки — может встать вопрос об исключении города из списка претендентов на проведение Кубка.

Московские «Лужники» им, безусловно, больше нравятся. Это факт», – прокомментировали ситуацию в оргкомитете «Россия-2018».