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    • Санкт-Петербург может потерять право проведения Кубка конфедераций-2017

    Санкт-Петербург может потерять право проведения Кубка конфедераций-2017

    Санкт-Петербургу могут не разрешить принять Кубок конфедераций-2017. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», в начале апреля на стадион на Крестовском острове должна прибыть инспекция ФИФА, которая и вынесет свой вердикт.

    «Существует серьезный риск срыва визита ФИФА, а в сочетании с проблемами по транспортной доступности — отсутствует мост, нет метро, парковки — может встать вопрос об исключении города из списка претендентов на проведение Кубка.

    Московские «Лужники» им, безусловно, больше нравятся. Это факт», – прокомментировали ситуацию в оргкомитете «Россия-2018».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2016 14:32
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    Комментарии (6)
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    REDWHITE_
    1453118430
    еще лет двадцать строить будут, потом ремонтировать начнут)))
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    С-Пб on-line
    1453122638
    Блеать, а не пора ли полтав ченко гнать??
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    Aztec58
    1453130284
    Да не торопитесь, ребята, не будет ничего, ни Конфедераций, ни Мундиаля, а если и будет, то в Англии.
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    ologreds
    1694996395
    numo455137
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