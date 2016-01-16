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    Тарасов: «Таких опорников с российским паспортом, как Денисов, сейчас мало»

    Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов не считает своим конкурентом хавбека "Динамо" Игоря Денисова.

    – А как вам история с Денисовым? Он ведь ваш прямой конкурент. Не задевает, что чуть ли не сам министр спорта вернул ему игровую практику?

    – А разве Денисов плохой игрок? Он важен для сборной, что доказал в последних матчах отборочного турнира. И я не считаю его конкурентом. Просто всегда готов заменить его, если будет нужно. Он нужен нашему футболу, сборной, таких опорников с российским паспортом сейчас мало!

    – Так ведь этот документ может появиться у Романа Нойштедтера из "Шальке-04". Как раз опорника. Не обидно, что РФС ищет усиление на стороне?

    – Нет. Но я и раньше говорил, что против натурализации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2016 13:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 17:04

      Натурализация легов проводится не в интересах сборной, а в интересах клубов, чтобы лимит объезжать, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 15:04

      Так заберите его к себе-пусть еще и Локомотив развалит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Диктор 16 января 2016, 17:05

      Тогда лучше в Терек!

      -1
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