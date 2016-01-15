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    Вагнер Лав: «Очень люблю Россию и живущих в ней людей»

    Нападающий «Монако» Вагнер Лав признался, что надеется в будущем вернуться в Россию, где он провел девять лет, выступая за ЦСКА.

    «Надеюсь, что в будущем я смогу вернуться в Россию и отыграть там еще несколько лет. Я на самом деле невероятно люблю эту страну и живущих в ней людей. Я был очень счастлив все те годы, которые там прожил.

    Сейчас я хочу забить как можно больше голов в «Монако». Я очень счастлив, что передо мной появился новый вызов», – заявил Вагнер Лав.

    Напомним, форвард выступал в составе ЦСКА в 2004–2012-м и в 2013-м годах. За это время он вместе с армейцами трижды становился победителем чемпионата России и один раз выигрывал Кубок УЕФА в 2005-м году.

    Источник: Р-Спорт

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    15.01.2016 20:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 января 2016, 07:45

      Все безусловно любят Ваню...но смысл в 32 ехать 4м форвардом в Монако????и делать подобные заявления про Россию очень двояко звучит...хотя если Вано захочет и будет играть и будет в форме то он сможет лет до 35-37 показывать качественный футбол. но вряд ли в ЦСКА хотя как играющий тренер будет очень полезен команде.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 января 2016, 15:42

      Вагнера полюбили не только в ЦСКА. но и во всей России. Приезжай
      скорее в ЦСКА. Ждём тебя!

      0
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 17 января 2016, 11:56

      Удачных игр в Монако Ваня.Ждём возвращения в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 15 января 2016, 23:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот подлец! Бабки ему голову вскружили,а не Россия!!!

      -6
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 15 января 2016, 22:42

      Любовь всегда взаимна: сначала мы полюбили игру Вагнера, потом его самого, а потом и он нас. Приезжай!

      5
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 15 января 2016, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Помолодее и через несколько лет вернется в ЦДГ (центральный дом гинера).

      -9
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Федырыч 16 января 2016, 21:14

      да же можно было не смотреть команду. такие коменнты могут оставлять только обос**ные парасюшки

      4
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 15 января 2016, 20:36

      Ждем!

      5
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