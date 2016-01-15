Вагнер Лав: «Очень люблю Россию и живущих в ней людей»

Все безусловно любят Ваню...но смысл в 32 ехать 4м форвардом в Монако????и делать подобные заявления про Россию очень двояко звучит...хотя если Вано захочет и будет играть и будет в форме то он сможет лет до 35-37 показывать качественный футбол. но вряд ли в ЦСКА хотя как играющий тренер будет очень полезен команде.
Нападающий «Монако» Вагнер Лав признался, что надеется в будущем вернуться в Россию, где он провел девять лет, выступая за ЦСКА.
«Надеюсь, что в будущем я смогу вернуться в Россию и отыграть там еще несколько лет. Я на самом деле невероятно люблю эту страну и живущих в ней людей. Я был очень счастлив все те годы, которые там прожил.
Сейчас я хочу забить как можно больше голов в «Монако». Я очень счастлив, что передо мной появился новый вызов», – заявил Вагнер Лав.
Напомним, форвард выступал в составе ЦСКА в 2004–2012-м и в 2013-м годах. За это время он вместе с армейцами трижды становился победителем чемпионата России и один раз выигрывал Кубок УЕФА в 2005-м году.