Азмун не тренируется с «Ростовом» из-за политической ситуации

Нападающий "Ростова" Сердар Азмун не может присоединиться к команде на первом тренировочном сборе из-за напряженных отношений между его родной страной Ираном и ОАЭ, где дончане готовятся ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Форвард не может получить визу.

"Из-за кризиса во отношениях между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами нападающий "Ростова" Сердар Азмун не может получить визу и попасть на первый тренировочный сбор нашей команды.

Футбольный клуб "Ростов" делает все возможное, чтобы как можно скорее решить эту проблему. В данный момент наш нападающий самостоятельно готовится ко второй части и выполняет все рекомендации тренерского штаба", - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".