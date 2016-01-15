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  • Мини-футбол. Мутко обсудил с Алиевым развитие массовых проектов и Суперлиги

Мини-футбол. Мутко обсудил с Алиевым развитие массовых проектов и Суперлиги

15 января 2016, 12:38
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Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко 14 января провел встречу с президентом Ассоциации мини-футбола России Эмилем Алиевым. Затрагивался широкий круг вопросов.

Состояние дел в Суперлиге

Алиев доложил о стабильном состоянии клубов российской Суперлиги. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и в мире, на данный момент угрозы снятия какого-либо из клубов с розыгрыша нет.

Развитие Высшей лиги

Президент АМФР рассказал о развитии второго по значимости дивизиона российского мини-футбола. Согласованная и утвержденная в прошлом сезоне реорганизация Высшей лиги с привлечением в ее ряды любительских клубов проходит в плановом режиме и уже находит положительный отклик среди участников, болельщиков и средств массовой информации. Всероссийский финал соревнования пройдет в конце апреля в Москве.

Массовые проекты

Алиев рассказал о ходе подготовки к третьему и четвертому этапам Всероссийских проектов «Мини-футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы». По традиции, Всероссийские финалы соревнований состоятся в Московской области весной 2016 года.

Встреча со сборной России

Мутко поинтересовался графиком подготовки национальной мужской сборной России к чемпионату Европы 2016 года и назначил встречу с игроками и тренерским штабом на 27 января в Министерстве спорта РФ.

Кубок Содружества

Мутко и Алиев обсудили возможную перспективу изменения формата традиционного Кубка Содружества по футболу. Министр спорта поддержал идею о том, чтобы данное соревнование проводилось для национальных и молодежных сборных команд по мини-футболу. Так как Кубок Содружества входит в единый календарь ФИФА, Мутко поручил Ассоциации мини-футбола России подготовить свои оперативные предложения о вариантах реорганизации турнира с 2017 года с последующим обсуждением проекта на Исполкоме РФС.

Чемпионат мира по мини-футболу-2020

Прошло обсуждение возможного проведения в России чемпионата мира по мини-футболу в 2020 году. Мутко отметил, что данный вопрос не снят с повестки дня и поручил продолжить подготовительные мероприятия по заполнению заявочных документов. Однако из-за общей ситуации в ФИФА и назначенными на 26 февраля 2016 года выборами президента этой организации составление требований к заявке для кандидатов на проведение мирового первенства перенесены в международной федерации футбола на весну.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (1)
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Aztec58
1452867966
Подозрительная личность этот Алиев из Баку. С 25 лет на руководящих постах в Ассоциации российского мини-футбола. Наверняка уже приватизировал, короче коррупция рулит.
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