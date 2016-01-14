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    Смолов: «Невыход из группы на ЧЕ-2016 вряд ли можно будет считать провалом»

    Нападающий национальной сборной России Федор Смолов не хочет прогнозировать итоги выступления команды на чемпионате Европы — 2016.

    "Прогнозы – дело неблагодарное, но я больше чем уверен, что сборная России достойно выступит на чемпионате Европы во Франции. Невыход из группы вряд ли можно будет считать провалом, но неудачей точно. Нашей сборной по силам попасть в плей-офф.

    Что тогда посчитаю за провал? 0 очков за 3 матча", — сказал игрок "Краснодара" во время онлайн-конференции на сайте "ВКонтакте".

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2016 16:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 15 января 2016, 10:35

      уже начинают стелить соломку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 14 января 2016, 19:58

      никогда тебе не стать футболистом настоящим..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 18:50

      Блин, какой провал? Дно ровное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      FRZZ 14 января 2016, 17:17

      Пи..добол оказывается этот Смолов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 14 января 2016, 17:07

      Хммда. Еще раз плюсану Широкову за тот коммент под фоткой

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 18 января 2016, 19:14

      Просьба говорить за себя самого (в особенности за пенки)

      0
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