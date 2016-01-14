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    Игнатьев больше не игрок «Кубани»

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию, которая сложилась с полузащитником «Кубани» Владиславом Игнатьевым.

    «Сегодня было проведено заседание Палаты по разрешению споров по поводу заявления Владислава Игнатьева, но решение не было принято. Следующее заседание перенесено на одну-две недели», – проинформировал функционер.

    При этом Зотов отметил, что Игнатьев больше не является игроком краснодарского клуба.

    «Насколько я знаю, он написал заявление о расторжении трудового договора с клубом», – сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2016 15:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 18:56

      Блин, заголовки на Бомбардире просто эпические! Редактор, жги!

      0
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 14 января 2016, 18:02

      Давай в спартак

      0
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