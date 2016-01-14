Игнатьев больше не игрок «Кубани»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию, которая сложилась с полузащитником «Кубани» Владиславом Игнатьевым.

«Сегодня было проведено заседание Палаты по разрешению споров по поводу заявления Владислава Игнатьева, но решение не было принято. Следующее заседание перенесено на одну-две недели», – проинформировал функционер.

При этом Зотов отметил, что Игнатьев больше не является игроком краснодарского клуба.

«Насколько я знаю, он написал заявление о расторжении трудового договора с клубом», – сказал он.