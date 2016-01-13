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  • Уткин: «Отстранили, потому что в конце первого тайма матча «Байер» - «Барселона» я заснул»

Уткин: «Отстранили, потому что в конце первого тайма матча «Байер» - «Барселона» я заснул»

13 января 2016, 13:08
9

Телекомментатор "Матч ТВ" Василий Уткин рассказал, что послужило причиной его отстранения от комментирования футбольных матчей.

"Понимаете, я убежден, что это связано с этим самым комментированием. Но мне об этом никто прямо не говорил. Об этом я узнал на практическом уровне.

Могу объяснить, что произошло на матче "Байер" - "Барселона". Уже несколько лет я страдаю хроническим расстройством сна. Случилось так, что в конце первого тайма матча "Байер" - "Барселона" я заснул. Я говорил сквозь сон. Естественно, очень легко понять, что дело именно в этом, потому что во втором тайме не было никаких проблем вообще. Более того, в тот день меня видело очень много людей - самых разных, вплоть до самой игры. Поэтому любые иные подозрения могут быть опровергнуты фактически.

Как бы то ни было, что случилось - то случилось. Я принимаю решение компании. Я его принимаю и соблюдаю.

Я удивлен, что это (отстранение от комментирования) вызвало такую бурную реакцию. Я отвечал на вопросы в официальном аккаунте "Матч ТВ" в Facebook. Впоследствии наиболее интересные ответы на вопросы были опубликованы на официальном сайте "Матч ТВ". На мой взгляд, этого достаточно, чтобы не видеть в этой ситуации никакого драматизма. В остальном - да, я действительно отстранен. В этой ситуации нет никакого скандала. Надеюсь, она меня мотивирует работать лучше в дальнейшем.

Я сам был руководителем. И я считаю, что время от времени любого человека надо отстранять от работы на телевидении, чтобы он задумался", - сказал Уткин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий
Комментарии (9)
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mlkritskiy
1452679963
ахахаха, а что?! Может себе позволить, но такими кадрами не разбрасываются. Ему плевать на тот запрет.
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Обер-КанцлерЪ
1452682601
Опять искусственными интригами подогревают интерес к мертворожденному проекту!
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FanatSerj
1452683052
Тюююююю проблема у нас и Медведев кемарил частенько где приходилось и ничего нормуль премьер-министр! Подумаешь храпу дал немного.
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Asbjorn
1452686524
Уходил бы от туда,средний канал,такой бы лет 10-15 назад,футбола вообще крайне мало
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Schicko_008
1452688608
«Хороший пас в штрафную. Чалханоглу простреливает вдоль, но это было лишено шансов на успех. Нойер сегодня просто поймал определенный кураж». «Нарушение правил. Похоже, что Шатов слишком хотел завладеть мячом. И дал по физиономии местному депутату». «Ну и, учитывая цвет формы голкипера ЦСКА Тер Штегена, учитывая цвет поля как такового… Вы знаете, я думаю, что со всем своим авторитетом я присоединюсь ко всем этим природным цветам и объявлю вам антракт». «Здесь, безусловно, был толчок в спину. Мяч останавливается аккурат в центральном поле. В свистке. Честно говоря, если не какие-нибудь джентльменские акты «Спартака», то я просто не понимаю, что можно противопоставить громокипящести этого углового» «Сейчас мы видим практически идеальную схему обороняющейся команды. Это Ростов, который на Дону. Вот он и отзащищался». «Защитные линии «Зенита», прости Господи, оставляют удивительное впечатление, потому что, с одной стороны, играют с нашей командой, с другой – ну, я не хочу оперировать терминами «безошибочно» или «часто ошибающаяся». Это неважно. Вот в этой первой атаке она все подчистила. Ну, правда, на ровном месте два раза ошиблась, но на то и мы, чтобы позволять Бельгии оставаться собой. Хаха». «Иванов! Нарушение. Вот казалось, что силы будут заканчиваться у наших, а силы-то заканчиваются у французов. Два не очень обязательных фола в народной близости от вратаря – и мы все время обсуждаем, что, оказывается, это другие родители устали. Это невозможно». «А вот и ответ РТВ. Если бы их это интересовало, они бы убежали. И новый ответ российских эстафетников, но очень недолгий». «Ну что ж, похоже, «Барселона» выходит-таки на второе место в этой группе, оставляя за плечами «Манчестер Юнайтед». Впрочем, «Барселоне» это не впервой. Так было в год, когда она выиграла Лигу. В девяносто, дай Бог памяти, девятом».
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Aztec58
1452694247
Когда-то привлекал к себе внимание, стал узнаваемым, даже модным. Сейчас - заурядный халтурщик, комментарии поверхностны, много косяков, не стесняется говорить пошлости, позиционирует себя, как интеллектуала, но при этом перевирает цитаты, приписывает другим авторам. Короче, на мыло!
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mutabor0992
1452695073
Что пристали к человеку???К тому же не совсем здоровому...А матч тв пришли на все готовое.Хапуги с покровителями!!!Вася респект!Тину на мыло!А матч тв БУУУ!!!
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El_Chori
1452695214
Отдохните, Василий. Выспитесь. Заслужили.
Ответить
nemolod
1452760393
Простых людей увольняют за куда более невинные проступки! А чтобы не спать на работе,надо перейти на простую пищу - тогда и вес снизится! Все-таки комментатор на спортивном телеканале должен иметь спортивный вид,тогда и зрители начнут симпатизировать ,в том числе и женщины!
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