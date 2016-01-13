Уткин: «Отстранили, потому что в конце первого тайма матча «Байер» - «Барселона» я заснул»

Телекомментатор "Матч ТВ" Василий Уткин рассказал, что послужило причиной его отстранения от комментирования футбольных матчей.

"Понимаете, я убежден, что это связано с этим самым комментированием. Но мне об этом никто прямо не говорил. Об этом я узнал на практическом уровне.



Могу объяснить, что произошло на матче "Байер" - "Барселона". Уже несколько лет я страдаю хроническим расстройством сна. Случилось так, что в конце первого тайма матча "Байер" - "Барселона" я заснул. Я говорил сквозь сон. Естественно, очень легко понять, что дело именно в этом, потому что во втором тайме не было никаких проблем вообще. Более того, в тот день меня видело очень много людей - самых разных, вплоть до самой игры. Поэтому любые иные подозрения могут быть опровергнуты фактически.

Как бы то ни было, что случилось - то случилось. Я принимаю решение компании. Я его принимаю и соблюдаю.

Я удивлен, что это (отстранение от комментирования) вызвало такую бурную реакцию. Я отвечал на вопросы в официальном аккаунте "Матч ТВ" в Facebook. Впоследствии наиболее интересные ответы на вопросы были опубликованы на официальном сайте "Матч ТВ". На мой взгляд, этого достаточно, чтобы не видеть в этой ситуации никакого драматизма. В остальном - да, я действительно отстранен. В этой ситуации нет никакого скандала. Надеюсь, она меня мотивирует работать лучше в дальнейшем.

Я сам был руководителем. И я считаю, что время от времени любого человека надо отстранять от работы на телевидении, чтобы он задумался", - сказал Уткин.