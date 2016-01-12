Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «ЦСКА не пытался купить Вагнера»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не предпринимал попыток приобрести форварда "Коринтианса" Вагнера Лав.

    "С Вагнером мы регулярно контактируем. Это член нашей семьи. Мы за него переживаем. Рады, что он подписывает контракт с таким серьезным европейским клубом. Но мы не пытались в текущих условиях и обстоятельствах купить его, в том числе и по финансовым причинам", - сказал Бабаев.

    Стоит отметить, что в ближайшее время Вагнер станет игроком "Монако".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2016 17:28
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 января 2016, 20:10

      Такая "экономия'" на лучшем иностранном игроке,игравшим в ЦСКА еще не один раз аукнется-ведь скупой всегда платит дважды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 12 января 2016, 19:29

      может Жо вернуть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 января 2016, 18:35

      темнит бабайка.
      Была попытка за копейки получить.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 12 января 2016, 17:47

      А ведь зря... Я думаю он не против вернуться, а нам как раз нап нужен

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 12 января 2016, 17:32

      Уверен, он приедет доигрывать. Что ж, примем - он действительно стал своим в ЦСКА

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11