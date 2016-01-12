Бабаев: «ЦСКА не пытался купить Вагнера»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не предпринимал попыток приобрести форварда "Коринтианса" Вагнера Лав.

"С Вагнером мы регулярно контактируем. Это член нашей семьи. Мы за него переживаем. Рады, что он подписывает контракт с таким серьезным европейским клубом. Но мы не пытались в текущих условиях и обстоятельствах купить его, в том числе и по финансовым причинам", - сказал Бабаев.

Стоит отметить, что в ближайшее время Вагнер станет игроком "Монако".