Энрике отказался возвращать Педро в «Барселону»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отклонил возможность возвращения в команду нападающего "Челси" Педро. Сообщается, что игрок сожалеет о своем переходе в английский клуб и готов вернуться на "Ноу Камп" на правах аренды до конца сезона.

Однако Энрике не поддержал такую идею, потому что считает Педро частью прошлого команды. К тому же, наставник каталонского клуба рассчитывает на приобретение нападающего "Сельты" Нолито, который также является воспитанником "Барселоны".