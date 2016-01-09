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    Энрике отказался возвращать Педро в «Барселону»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике отклонил возможность возвращения в команду нападающего "Челси" Педро. Сообщается, что игрок сожалеет о своем переходе в английский клуб и готов вернуться на "Ноу Камп" на правах аренды до конца сезона.

    Однако Энрике не поддержал такую идею, потому что считает Педро частью прошлого команды. К тому же, наставник каталонского клуба рассчитывает на приобретение нападающего "Сельты" Нолито, который также является воспитанником "Барселоны".

    Источник: Goal.com

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    09.01.2016 07:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -130

      калач 11 января 2016, 13:49

      можно вернуть полы мыть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 января 2016, 12:52

      Ну все по делу.
      Педро - хороший парень, но некуда там уже..

      -1
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      Рейтинг: +30

      bars098 9 января 2016, 13:35

      В Зенит бы его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:02

      Правильно, Педро - пройденный этап

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 9 января 2016, 08:32

      Ну и что этой Педре делать в Барсе? Он же там тупо конкуренции не выдержит.

      0
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