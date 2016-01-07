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    Наталья Шустикова: «Скорой» не было почти полтора часа»

    Наталья Шустикова, жена бывшего игрока московских ЦСКА и «Торпедо» Сергея Шустикова, рассказала об обстоятельствах его смерти. Напомним, Шустиков скончался сегодня в возрасте 46 лет от сердечного приступа.

    – Он лежал дома, смотрел телевизор – «Шерлока». Днем Сережа себя не очень хорошо чувствовал. Не хотел кушать. Дискомфорт был. Вечером попил бульон, сходил в душ, включил «Шерлока». И вот в начале первого он меня позвал и сказал: «У меня что-то со зрением. Я не вижу».

    Это был первый приступ. Подозреваю, что это был инсульт, но он его отпустил. Сережка даже не понял. Говорил: «Я что, уснул что ли?!» А потом когда вызвали скорую… Ее не было долго. Почти полтора часа. А потом, когда случился второй приступ… Он его не отпускал, не заканчивался. Думаю, что это уже был инфаркт. Но врачи ничего не сказали мне. Второй доктор сказал: «Может, тромб?!»

    – Врачи не успели ко второму приступу?

    – Мы вызвали скорую, когда был первый приступ. Когда врачи долго не приезжали, случился и второй. Сережка у меня на руках был. Дышал. Я держала его. Он слабел. Но все дышал. Потом приехал врач. Один врач! Аппаратура была у него в машине. Дети за ней побежали. За аппаратурой. Пока все это делалось, я качала помпу, а врач массаж сердца делал. Потом уже вторая бригада приехала. В общем, вот так вот все…

    – Не можем не спросить: у Сергея были проблемы с сердцем?

    – У него не было проблем с сердцем. По крайней мере таких, чтобы ставить диагнозы, – сказала Наталья.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.01.2016 21:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 января 2016, 06:52

      а по поводу врачей так оно и есть будешь помирать приедет фельшер без аппаратуры бардак вообщем да и не только в медецине у родственников 4 года назад дом деревянный сгорел 12 семей погорельцев так пожарные на вызов приехали без воды

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 января 2016, 06:49

      светлая память!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 января 2016, 22:04

      Светлая Ему Память!

      1
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      Рейтинг: +11

      Artem- Dynamo 7 января 2016, 21:55

      Спасибо реформе здравоохранения

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