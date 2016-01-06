Анри задумался о тренерской деятельности

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри в ближайшее время приступит к тренерской работе в системе лондонского клуба.

«Мы часто говорим с Венгером о работе тренера. Чем отличается подготовка молодeжи от тренировочного плана сформировавшихся футболистов, на что способен тот или иной игрок из академии… Я постоянно спрашиваю, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Сейчас я учусь на тренера и уже спросил, найдeтся ли для меня место в системе клуба.

Спросил об этом у Венгера — он сказал, что готов взять меня ассистентом тренера команд U18 и U19. Это очень здорово, потому что я обожаю „Арсенал“ и хотел бы начать тренерскую карьеру именно в этом клубе», — приводит Arsenal Magazine слова француза.

Напомним, что в данный момент Тьерри Анри работает экспертом на британском телевидении.