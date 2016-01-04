Мостовой: «Из «Реала» постоянно увольняют тренеров по непонятным причинам»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что в мадридском «Реале» слишком часто меняют тренеров.

"Хотелось бы начать с того, что из "Реала" постоянно увольняют тренеров по непонятным причинам. Я не понимаю, почему был уволен Карло Анчелотти. Сейчас команда не вылетела из Лиги чемпионов, идет на третьем месте в чемпионате, что не устраивает руководство?», – говорит Мостовой.

При этом экс-игрок уверен, что новый наставник «Реала» Зинедин Зидан справится с работой, несмотря на отсутствие тренерского опыта на высшем уровне.

«Зачем Зидану опыт? Он 30 лет играл в футбол. Посмотрите на Хосепа Гвардиолу, который пришел в "Барселону" и сразу все выиграл. В футболе уже все придумано, ничего нового изобретать не нужно. Я считаю, что команде не нужен будет переходный период, если француз возглавит ее. Зидан поработал во второй команде, и азы тренерства у него есть, а уж с таким составом нужно умудриться сыграть плохо".