Блог «Сеск в большом городе» на «Бомбардире»

Представляем вам блог «Сеск в большом городе», который ведет журналист редакции Ульяна Лукьянченко. В блоге автор предлагает читателям взглянуть на привычный мир футбола глазами девушки.

Уже сейчас вы можете прочитать материал о том, хотят ли девушки быть тренером мужской команды, или о самой запоминающейся футбольной рекламе.

Вы также можете зарегистрировать свой блог на "Бомбардире". На данный момент сервис запущен в тестовом режиме, поэтому мы ждем ваших пожеланий по улучшению ресурса.