Анри: «От увольнения ван Гаала спасут только победы»

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри после вчерашней ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Челси» во встрече 19-го тура Премьер-Лиги (0:0) отметил, что наставника «красных» дьяволов» Луи ван Гаала спасти от увольнения могут только победы в последующих матчах.

«Еще один невыигранный матч, уже восьмой подряд, опять 0:0 на «Олд Траффорд». Не предполагал когда-нибудь произнести эти слова, но в матче с «Челси» «МЮ» подарил надежду на возрождение. Но в этом сыграла большую роль и слабая игра «Челси». Они дозволяли «МЮ» быть на высоте: отсутствие прессинга, игра без чистого форварда с Азаром в роли ложной девятки.

Ван Гаалу стоит начать добывать победы, в противном случае совет директоров «МЮ» повторит то, что сделали с Моуринью в «Челси» двумя неделями ранее», – отметил Анри.