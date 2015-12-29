Мутко: «Сейчас не время открывать зарплаты спортсменов»

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко не считает необходимым публиковать зарплаты российских спортсменов.

«Потолки зарплат, как это делают в КХЛ, конечно, нужно открывать. Или указывать фонды оплаты спортсменов, процент, который уходит на заработные платы из общего бюджета клуба. Но личные контракты игроков должны остаться конфиденциальными.

Сейчас не то время, чтобы открывать их. Когда будет другая экономическая, социальная ситуация в стране, то может быть... Ведь никто не удивляется тому, сколько получает Лионель Месси. Он зарабатывает более 20 миллионов евро, но он и играет на эти деньги. А когда мы видим, что человек не играет на эти деньги... Сложный вопрос.

Мы в РФС опубликовали свой бюджет. Если надо, то мы дадим пояснения – сколько доходов, сколько тратится на национальную команду, в том числе и на зарплату тренера, сколько тратится на развитие, сколько – на администрацию. В будущем так должно быть у каждого клуба», – сказал Мутко.