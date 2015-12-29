Ригони переходит в «Дженоа»

Защитник «Палермо« Лука Ригони перейдет в «Дженоа«. Клубы уже обо всем договорились. Условия сделки пока не сообщаются. Ригони уже сегодня должен прибыть в расположение «Дженоа», официально трансфер состоится в январе.

Ригони покинул клуб из-за конфликта с президентом «Палермо» Маурицио Дзампарини, который обвинил игрока в поражении его команды от «Алессандрии« в Кубке Италии.

31-летний Ригони выступал за «Палермо» с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист провел 10 матчей в Серии А и забил 1 гол.