Бакка хочет выступать за «Милан» до конца карьеры

Агент нападающего «Милана« Карлоса Бакки Серхио Барилья заявил, что его клиент готов выступать за итальянский клуб до конца карьеры.

«Карлоса все устраивает в «Милане». Его семья отлично адаптировалась в Италии, он имеет постоянную игровую практику. Бакка постоянно забивает голы и намерен продолжать это делать. Карлос ушел из «Севильи« ради побед с «Миланом». Он хочет остаться здесь до конца карьеры», – сказал Барилья.

В нынешнем сезоне 29-летний Бакка провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.