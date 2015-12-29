Завтра Месси проведет 500-й матч за «Барселону»

Нападающий Лионель Месси присоединился к «Барселоне» для подготовки к матчу 17-го тура Примеры против «Бетиса», который состоится 30 декабря. Аргентинец отлучался из команды для получения премии лучшему футболисту 2015 года по версии ЕСА.

Если завтра Месси выйдет на поле, то поединок с «Бетисом» станет 500-м в каталонской карьере аргентинца. С 2004 года Лео провел 325 матчей в Примере, 50 матчей – в Кубке Испании, 102 матча – в Лиге чемпионов, а также 22 матча в остальных официальных турнирах (Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный ЧМ).